Президент «Куньлуня»: КХЛ было сложно сделать оптимальный календарь

Президент «Куньлунь Ред Стар» Райтис Пилсетниекс прокомментировал опубликованный календарь КХЛ сезона-2018/19.

«Календарь тяжёлый, у нас много выездов. Будем думать, как оптимизировать логистику, как сделать так, чтобы каждый раз далеко не летать, чтобы ребята были в оптимальном состоянии. При этом отмечу плодотворное сотрудничество с лигой. Мы играем на двух арендованных аренах, сообщили, в какие дни они будут заняты концертами, шоу, баскетбольными матчами, и КХЛ это учла: в эти дни мы либо на выезде, либо у нас нет игр. Таких дат довольно много, и разработчикам было нелегко сделать оптимальный календарь», — цитирует Пилсетниекса официальный сайт КХЛ.