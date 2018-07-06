Яшкин — о КХЛ: вынесенные матчи помогут популяризации лиги в Европе

Исполнительный директор «Слована» Алексей Яшкин считает, что вынесенные матчи КХЛ помогут популяризации лиги в странах Европы.

«Вынесенные матчи – неплохая идея, она поможет популяризации КХЛ в Европе. Думаю, что наши болельщики оценят возможность съездить в Вену на матчи против серьёзных соперников», — цитирует Яшкина официальный сайт КХЛ.

В календаре КХЛ запланировано проведение вынесенных матчей в Австрии и Швейцарии. 26 и 28 октября 2018 года в Вене пройдут матчи «Слован» — ЦСКА и «Слован» — СКА соответственно. 26 и 28 ноября 2018 года в Цюрихе состоятся игры «Динамо» (Рига) — СКА и «Динамо» (Рига) — ЦСКА.

Полный календарь чемпионата КХЛ сезона-2018/19 можно посмотреть на «Чемпионате».