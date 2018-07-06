Мюррей: для «Анахайма» цены на рынке свободных агентов экстремально высоки

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Боб Мюррей рассказал, как клуб проводит летнее межсезонье на трансферном рынке НХЛ.

«Мы интересовались «большими именами» на прошлой неделе, во время открытия рынка свободных агентов, но нашли цены экстремально высокими. Мы продолжим искать зоны роста в другом направлении. Нам необходимо стать быстрее, поэтому основная цель — добавить скорости в атаке с помощью игроков глубины», — рассказал Мюррей в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги.

Все трансферы «Анахайм Дакс» в межсезонье