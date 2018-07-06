«Сент-Луис» договорился об однолетнем контракте с Оскаром Сундквистом

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» объявил о достижении соглашения с нападающим Оскаром Сундквистом.

Стороны подпишут контракт на один год. По нему 24-летний игрок заработает $ 700 тыс.

В минувшем сезоне Сундквист провёл 42 матча в НХЛ, набрав 5 (1+4) очков при показателе полезности «-5» и 14 минутах штрафа. Также Оскар сыграл шесть встреч за фарм-клуб «Сан-Антонио» в АХЛ, набрав 6 (2+4) результативных баллов при показателе полезности «-2» и шести минутах штрафного времени.

Ранее Сундквист стал одним из 44 игроков НХЛ, обратившихся в арбитраж по зарплате.