Журналист WP: Войнову будет трудно найти работу в НХЛ, это кошмар для пиара

Главный обозреватель «Кэпиталз» для газеты Washington Post Изабель Хуршудян рассказала о шансах защитника Вячеслава Войнова вернуться в НХЛ.

«Думаю, ему будет трудно найти работу в НХЛ, потому что это будет просто кошмарным сном для пиара. Если какой-то клуб его подпишет, сразу поднимется волна критики и гнева. Здесь домашнее насилие — это очень серьёзно. Сейчас с него сняты обвинения, но любому клубу будет тяжело объяснить разозлённым фанатам, зачем его подписывать. Возможно, 5% шансов есть, какая-то команда может сделать глупость», — сказала Хуршудян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полностью интервью можно прочитать здесь.