«Сент-Луис» заинтересован в подписании контракта с Патриком Маруном

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» заинтересован в подписании соглашения с нападающим Патриком Маруном, находящимся в статусе неограниченно свободного агента. Представители игрока на данный момент оценивают предложение «музыкантов», информирует в своём «твиттере» журналист Джереми Рутерфорд.

В минувшем сезоне 30-летний форвард успел поиграть за «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В общей сложности он провёл 74 матча регулярного чемпионата НХЛ, набрав 43 (17+26) очка при показателе полезности «+1» и 73 минутах штрафа. В плей-офф он провёл за «дьяволов» пять встреч, забросив одну шайбу.