«Колорадо» продлил контракт с нападающим Нието на два года

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мэтт Нието продлил контракт с клубом на два года, сообщает пресс-служба клуба.

25-летний Нието установил личный рекорд результативности в прошлом сезоне, забив 15 голов. Всего же в сезоне уроженец Калифорнии набрал 26 очков (15+11). Первый хет-трик в НХЛ игрок оформил 24 октября 2017 года против «Далласа».

Генеральный менеджер «Лавин» Джо Сакик прокомментировал подписание контракта.

«Он добавляет много энергии нашей команде, и был большой частью нашей игры в меньшинстве в прошлом сезоне. Мы рады, что он будет в команде в течение следующих двух лет», — сказал Сакик.