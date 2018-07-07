Назаров: благодарны КХЛ за ритмичный и продуманный календарь

Главный тренер ХК «Нефтехимик» Андрей Назаров прокомментировал окончательно сформированный календарь КХЛ.



«Прежде всего отмечу, что Нижнекамск впервые в своей истории проведёт 31-ю домашнюю игру, причём на новом формате льда, приведённом к финскому стандарту. Для города это главная интрига чемпионата, надеемся на традиционно великолепную поддержку торсиды и серию аншлагов.



Думаю, в перспективе нужно стремиться к тому, чтобы таких матчей было сорок — и мы приблизились бы к НХЛ с её 82 играми. В России вводятся в строй ультрасовременные арены — например, в больших столицах, Москве, Санкт-Петербурге, Астане, так что их нужно нагружать прежде всего хоккейными матчами, а не сомнительными шоу-представлениями.



Что касается календаря «Нефтехимика», то он продуманный и ритмичный, с оптимальными паузами на Евротур. Стартуем с домашней серии — это тоже плюс. Благодарны КХЛ за такое расписание», – цитирует Назарова Russia Hockey.

Стал известен календарь КХЛ на сезон-2018/19