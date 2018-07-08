«Аризона» заключила контракт новичка с пятым номером драфта–2018 Хэйтоном

Клуб НХЛ «Аризона Койотс» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим Барретом Хэйтоном, который был выбран на драфте 2018 года под общим пятым номером.

В прошлом сезоне 18-летний хоккеист играл в юниорской лиге Онтарио за клуб «Су Грейхаундз». В 69 матчах регулярного чемпионата он набрал 60 (21+39) очков. Также Хэйтон сыграл 24 встречи плей-офф, записав в свой актив 21 (8+13) результативных баллов.

Кроме того, Баррет выступал в составе юниорской сборной Канады на мемориале Глинки. Он выиграл турнир со своей командой, набрав 6 (3+3) очков в пяти встречах.

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