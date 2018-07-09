Губарев: контракт переподписан на хороших для Кравцова условиях

Генеральный менеджер «Трактора» Евгений Губарев прокомментировал заключение нового контракта с воспитанником челябинского клуба Виталием Кравцовым.

«Мы удовлетворены, что нам удалось сохранить ещё на один сезон молодого перспективного хоккеиста. Контракт переподписан на хороших для Виталия условиях. Надеемся, что предстоящий сезон будет для Кравцова не менее успешным. Остальные разговоры о дальнейшей карьере этого игрока будут уместны через год», — цитирует Губарева официальный сайт «Трактора».

По итогам сезона-2017/18 форвард завоевал бронзовые награды КХЛ и МХЛ. На недавнем драфте НХЛ Кравцов был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде под общим девятым номером.