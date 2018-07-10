Бобби Орр — о новом контракте Мэттьюса: это вопрос желания, а не денег

Бобби Орр, представляющий интересы нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, заявил, что игрок рассчитывает подписать новый контракт с клубом. Действующий контракт хоккеиста истекает по окончании следующего сезона.

«Ситуация похожа на историю с Джоном Таваресом. Это не вопрос денег, это вопрос желания. Остон хочет играть за «Торонто». Вы не будете читать новости на эту тему каждый день, но когда всё случится, мы объявим об этом. Если новый контракт не будет заключён в это межсезонье, то мы вернёмся к вопросу на следующий год. Это ничего не изменит. Остону нравится в «Торонто», клубу нравится Остон. Уверен, что сделка будет совершена», — цитирует Орра mapleleafshotstove.