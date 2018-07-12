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Калинин: не вижу проблем в том, что «Спартак» будет делить арену с ЦСКА

Калинин: не вижу проблем в том, что «Спартак» будет делить арену с ЦСКА
Хоккей / КХЛ

Защитник «Спартака» Дмитрий Калинин рассказал, чем занимался во время отпуска.

«Отпуск провёл с семьёй дома в Подмосковье. Сколько килограммов скинул? Да я и не набирал. К сезону начал готовиться в отпуске. Крутил велосипед, бегал на природе. Затем постепенно увеличивал нагрузки и занимался с тренером.

Давно уже научился чувствовать свой организм — когда добавить, когда увеличить нагрузки. Но самостоятельная подготовка летом хороша тем, что можешь взять выходной в любой момент.

Стал ли «Спартак» сильнее? Не люблю отвечать на подобные вопросы. Сезон начнётся, и он всё покажет. Поживём — увидим. Не надо забегать вперёд. Из новичков выделю Илью Зубова и Андрея Кутейкина, с которыми мы вместе играли.

Не вижу никаких проблем в том, что в следующем сезоне «Спартак» будет делить арену с ЦСКА. Главное, чтобы было комфортно болельщикам. Нас, хоккеистов, там всё устраивает», — цитирует Калинина официальный сайт клуба.

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