«Торпедо»: белорус Коробов не будет считаться легионером в КХЛ

Пресс-служба нижегородского «Торпедо» посредством официального аккаунта клуба «ВКонтакте» сообщила, что белорусский защитник Дмитрий Коробов не будет считаться в КХЛ легионером. Это может означать то, что 29-летний хоккеист принял российское спортивное гражданство.



Ранее белорусы Николай Стасенко и Никита Феоктистов были заявлены как граждане России за «Витязь» и «Адмирал» соответственно.



Дмитрий Коробов в минувшем сезоне выступал за минское «Динамо» и был ассистентом капитана команды. В 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ он записал в свой актив 11 (2+9) очков при показателе полезности «+4» и 66 минутах штрафного времени. Всего в КХЛ на счету Коробова 64 (12+52) балла за результативность в 279 матчах за минское «Динамо», «Атлант» и «Спартак» при показателе полезности «+11».

Защитник Дмитрий Коробов пополнил состав нижегородского «Торпедо»