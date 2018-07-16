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Болельщики «Адмирала» обратились с открытым письмом против смены логотипа

Болельщики «Адмирала» обратились с открытым письмом против смены логотипа
Хоккей / КХЛ

Болельщики «Адмирала» подготовили открытое письмо в Администрацию Приморского края на имя временно исполняющего обязанности губернатора Андрея Тарасенко и генерального директора клуба Сергея Сошникова.

В письме выражается глубокая озабоченность появившимися новостями о предстоящей смене формы и логотипа команды. Отмечается, что руководство клуба собирается отказаться от якоря на логотипе команды, изображение которого там было с первого сезона существования «Адмирала».

С полным текстом письма можно ознакомиться здесь.

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