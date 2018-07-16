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Чемпион мира Филип Хольм пополнил состав нижегородского «Торпедо»

Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Чемпион мира Филип Хольм пополнил состав нижегородского «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

Нижегородский ХК «Торпедо» на своём официальном сайте сообщил о подписании контракта со шведским защитником Филипом Хольмом.

В сезоне-2017/18 26-летний хоккеист выступал в Северной Америке, записав в свой актив один матч за «Ванкувер Кэнакс» в НХЛ, а также был одним из ведущих игроков команд АХЛ: «Ютика Кометс» и «Чикаго Вулвз» (66 игр, 13+27). Ранее Хольм также становился самым полезным игроком шведского чемпионата.

В 2017 году защитник вместе со сборной Швеции стал обладателем золотых медалей чемпионата мира.

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