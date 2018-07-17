Кузнецов: в «Динамо» и «Спартаке» не сложилось. Винить можно только самого себя

Нападающий «Амура» Александр Кузнецов прокомментировал переход в хабаровский клуб после двух неудачных сезонов в московском «Динамо» и «Спартаке».

«Последние два сезона у меня в Москве не сложились — ни в «Динамо», ни в «Спартаке». Не смог показать то, что тренеры этих клубов Сергей Орешкин и Вадим Епанчинцев требовали. Посчитал, что винить можно только самого себя. Поэтому с радостью вернулся в дальневосточный регион, который считаю вторым родным после московского. Два года назад провёл в «Адмирале» лучший сезон в своей карьере. Нашу тройку с Артёмом Подшендяловым и Константином Макаровым тренеры не трогали, весь чемпионат мы провели в одном составе, выдали результат. Плюс у меня во Владивостоке родился ребёнок, появились родственники, крёстные. С тех пор в отпуске каждый год прилетаю на Дальний Восток.

«Амур»? Уже увидел, что здесь отличная организация, многие в городе интересуются хоккеем, «Амур» — главный спортивный клуб региона. Насколько я понял, после прошлого сезона, который стал 60-м в истории местного хоккея, в городе хоккейная лихорадка. Существует проблема лишнего билетика. Это мотивирует на ещё большую работу. С президентом клуба Александром Могильным посчастливилось общаться ещё в «Адмирале», он всегда рядом с командой, может что-то подсказать, подкорректировать. Также ещё с владивостокских времен хорошо знаю других руководителей, Александра Горшкова, братьев Владислава и Вячеслава Ушениных, некоторых других ребят. Рассчитываю, что проблем с адаптацией у меня не возникнет.

Конкуренция в клубе высокая, много талантливых ребят, так что сейчас самое главное — найти свое место в основном составе. В принципе, на мой взгляд, свой лучший хоккей показывал в «Адмирале» в роли центрального нападающего. В московских клубах выходил на флангах атаки», — цитирует Кузнецова Russia-Hockey.