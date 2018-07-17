Бывший вратарь системы «Коламбуса» Иван Кульбаков перешёл в «Ванкувер»

Белорусский вратарь Иван Кульбаков заключил контракт АХЛ с системой «Ванкувер Кэнакс», информирует «твиттер» агентства Дэна Мильштейна. Соглашение рассчитано на один сезон.

Минувший сезон 21-летний голкипер провёл в системе «Коламбус Блю Джекетс». Он отыграл 8 матчей в АХЛ за «Кливленд Монстерз» при коэффициенте надёжности 3,99 и проценте отражённых бросков 86,1. Большую часть сезона Иван провёл в лиге Восточного побережья за «Куод-Сити Мэллардс» (22 матча, в среднем 3,63 шайбы за игру, 90,2% отражённых бросков).

В составе национальной команды Кульбаков принял участие в чемпионате мира 2018 года (2 игры, 7,61 шайб за матч при 70,0% сейвов).