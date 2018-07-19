«Сан-Хосе» расторг контракт с серебряным призёром чемпионата мира — 2018

«Сан-Хосе Шаркс» расторг контракт со швейцарским форвардом Ноа Родом. Это произошло по желанию самого игрока.

22-летний нападающий намерен сосредоточиться на выступлениях за «Серветт», с которым подписал контракт до 2024 года и где был избран капитаном команды.

За фарм-клуб «Шаркс» — «Сан-Хосе Барракуда» в минувшем сезоне швейцарец сыграл 9 матчей, набрав 4 (1+3) очка, также хоккеист играл в «Серветте» на правах аренды.

В составе национальной команды стал серебряным призёром чемпионата мира 2018 года в Дании, проведя все 10 матчей на турнире.