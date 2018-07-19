«Йокерит» объявил о подписании двух игроков

«Йокерит» на своём официальном сайте объявил о подписании контрактов с двумя молодыми игроками – защитником Ээту Торпстрёмом и форвардом Вильямом Цахо. Соглашения с обоими игроками являются двусторонними и заключены по схеме «1+1».

20-летний Торпстрём в минувшем сезоне сыграл 8 матчей в NCAA за университет Массачусетс (Амхёрст), забросив 1 шайбу.

19-летний Цахо играл за молодёжную сборную Словакии в местной экстралиге, набрав 9 (3+6) очков в 19 матчах. В составе национальной команды нападающий принял участие в МЧМ-2018, где в 5 играх сделал 1 результативную передачу. Также провёл 9 матчей в составе «Грин Бэя» из USHL.