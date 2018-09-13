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«Авангард» — «Металлург»: нападающий хозяев Деарне получил «5+20»

«Авангард» — «Металлург»: нападающий хозяев Деарне получил «5+20»
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Во втором периоде матча омского «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга» удаление до конца встречи получил нападающий команды хозяев Давид Деарне. Канадский форвард был наказан арбитрами штрафом «5+20» за подножку на Николае Кулёмине. Отметим, что хозяева сумели не пропустить за пять минут игры в меньшинстве.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео нарушения Давида Деарне на Николае Кулёмине также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Матч завершился победой магнитогорского «Металлурга» — 1:0. Единственную заброшенную в матче шайбу записал на свой счёт нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин, «сухарь» оформил голкипер магнитогорского клуба Василий Кошечкин, отразивший 26 бросков в створ своих ворот.

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