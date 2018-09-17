Титов — о 0:8 от «Йокерита»: бывают дни, когда ничего не получается

Главный тренер челябинского «Трактора» Герман Титов поделился впечатлениями от разгромного поражения в матче с финским «Йокеритом» (0:8).



«Счёт – на табло. Команда не выдержала удара. Мы сыграли всего 20 минут, хотя игра длится 60 минут. Провалили второй и третий периоды. Бывают дни, когда ничего не получается. Нужно эту встречу забыть и готовиться к следующим играм.



Из всех поражений можно извлечь что-то положительное. Первые 20 минут были хорошими. Не оказалось лидера, который бы повёл ребят за собой. Первые голы случились из-за несвойственных нашим игрокам ошибок. Будем в этом разбираться», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

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