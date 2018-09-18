Немировски: «Торпедо» билось, но у «Ак Барса» хорошо сыграл Подъяпольский

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с казанским «Ак Барсом» (2:4).



«Тяжёлая игра против хорошего соперника. Все ребята старались, были хороший настрой и самоотдача. После матча сказал игрокам, что если и дальше будем так играть, то будем побеждать. Надо было забросить вторую шайбу чуть раньше, использовав удаления соперника, но не получилось. Тем не менее бились до конца.



Почему забросили меньше трёх шайб? У казанцев сегодня вратарь хорошо сыграл. Просил ребят больше набрасывать шайбу на ворота, работать на пятачке. Моменты были, могли забить, но увы. Верили, что удастся забросить, поэтому старались не менять очерёдность выхода спецбригад в большинстве, обычно так забиваем. Перед следующим матчем, возможно, что-то поменяем», — цитирует тренера официальный сайт команды.

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