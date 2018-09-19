Тренер пообещал коллеге бутылку коньяка, если сборная Беларуси вернётся в элиту

Главный тренер «Шахтёра» Дмитрий Шульга уверен, что сборной Беларуси по силам вернуться в элитный дивизион чемпионата мира, из которого она вылетела в 2018 году.

«Вернуться мы можем с ходу. Я думаю, проблем в этом… Они, наверное, будут, но возможности есть. Исполнители, думаю, тоже найдутся. Другой вопрос, что, наверное, у нас есть провал по поколениям – и какое-то время уйдёт на то, чтобы вырастить игроков уровня Цыплакова, Антоненко, Костицыных», – сказал Шульга в интервью «Беларусь-5».

Шульге ответил главный тренер «Юности» Михаил Захаров, заявивший, что отдаст коллеге бутылку коньяка, если его прогноз оправдается.

«Если наша команда попадёт в элиту, я буду очень рад. Даже поставлю бутылку коньяка Шульге, потому что, я думаю, это будет очень трудно сделать. Защитников нет, вратарей нет, нападающих… Я смотрел ровно с 2005 года: за 13 лет не получилось ни одного хорошего хоккеиста, который мог бы попасть в КХЛ. Смотрите, сегодня «Раубичи» – проект хороший. А никто в КХЛ не играет. Ни один, кто играл в Раубичах, в U20, U18, не выступает в КХЛ. Был у нас один Воробей, лимитчик. И всё. Ни одного нет. Если даже проект существует, они должны работать намного сильнее, чтобы все наши 20 хоккеистов, которые играют в молодёжной сборной, выступали в нашей лиге. К сожалению, ни один хоккеист, по сути дела, не играет. Дроздов играет 40 секунд, Литвинов – четыре минуты», — сказал Захаров.

В 2019 году сборная Беларуси сыграет на чемпионате мира в дивизионе IA, который пройдёт в Казахстане с 29 апреля по 5 мая. Белорусы будут соперничать с Казахстаном, Словенией, Венгрией, Южной Кореей и Литвой. В элиту выйдут две лучшие команды.