Петерссон: у меня был шанс, должен был забивать, но не забил, и «Барыс» проиграл

Нападающий «Барыса» Андре Петерссон прокомментировал поражение от «Авангарда» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также подвёл итоги домашней серии.

«Это был классный матч? Думаешь? Мы же проиграли. Но игра получилась интересной, мы отыграли три шайбы. После такого ужасного первого периода, и рады этому очень. Не закрылись и выиграли. Они вышли заряженными, думаю, нам следовало играть проще, мы позволили им забить слишком простые шайбы, не смогли ничего сделать в их зоне. По существу, они полностью владели преимуществом в этом периоде. Мы немного исправили это позже. Мы пытались играть проще и это сработало. Забили пару голов. Иногда простота это ключ к успеху. Проще пасы, проще броски и это работает.

У нас был отличный шанс в овертайме? Да, согласен. Мы создали пару атак, бросали, и нужно было забивать тогда. Но не получилось. Буллиты? У меня был шанс, я должен был забивать, но не забил, и мы проиграли.

Итоги домашней серии? Шесть очков — это хорошо. Мы рады этим результатам, завершили эту серию, пусть и с поражением, но сильными и уверенными в своих возможностях. Едем в поездку с боевым настроем, так что всё здорово. «Авангард» и «Ак Барс» — топовые клубы нашей конференции, мы проявили характер доказали, что можем достойно им противостоять. Нужно продолжать в том же духе», — цитирует Петерссона Sports.kz.