На матче «Северсталь» — СКА был зафиксирован рекорд в Книгу рекордов России

Череповецкая «Северсталь» на домашней арене не сумела ничего противопоставить петербургскому СКА, встреча завершилась со счётом 0:5. Подопечные Ильи Воробьёва одержали четвёртую победу подряд.

«На матче «Северсталь» — СКА в присутствии представителя Книги рекордов России было зафиксировано достижение — самая большая клюшка в России. Её длина составляет 954 сантиметра, а вес — около 100 килограммов. Выполнена клюшка из череповецкой фанеры и сделана местными же умельцами. Сертификат о занесении Царь-Клюшки в КРР вручал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Клюшка займёт своё постоянное место в фойе дворца», — сообщается на официальном сайте череповецкого клуба.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Северстали».