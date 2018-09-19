Якупов: СКА нельзя расслабляться, нужно подготовиться к игре с «Динамо»

Нападающий СКА Наиль Якупов поделился мнением о победе над «Северсталью» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошо играли. Считаю, что допустили мало ошибок, не давали сопернику много играть в нашей зоне и помогли вратарю заработать сухарь. Игра в большинстве помогла раскрепоститься? Сто процентов. Когда столько возможностей в одной игре, и игра пять на три в том числе, команда обязана забивать как минимум один гол. Думаю, сегодня мы справились с этой задачей. Двигаемся вперёд.

Личных целей я не ставил, честно, никогда такой задачи не было. Главной задачей было прийти к оптимальной форме и подготовиться к тренировочному процессу, который у нас длился полтора месяца. Хорошо работал до этого, плюс мы провели, считаю, отличную подготовку. Думаю, у нас сейчас много сил. Это только старт чемпионата, сезон будет длинный, нужно правильно распоряжаться нашими тренировками и отдыхом. Ребята профессионалы, знают своё дело и как надо готовиться к играм.

Концентрация в любом случае обязательна. Неважно, выиграли 5:0 или 1:0, самое главное, что мы взяли два очка. Следующие игры будут намного тяжелее, расслабляться нельзя, нужно хорошо подготовиться и подойти в оптимальной форме против «Динамо», потом будем двигаться дальше», — цитирует Якупова официальный сайт клуба.