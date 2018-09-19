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Юханссон сыграет в воротах ЦСКА в матче с «Куньлунем», Марченко — вне заявки

Юханссон сыграет в воротах ЦСКА в матче с «Куньлунем», Марченко — вне заявки
Хоккей / КХЛ

Стал известен состав ЦСКА на гостевой матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с китайским «Куньлунь Ред Стар». Игра состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 14:30 мск.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Куньлунь»:

Налимов (Лазушин);
Юэнь — Кундратек, Сквайрз — Кейн — Джо;
Граньяни — Парлетт, Савинайнен — Мертль — Палола;
Бартли — Лаюнен, Лунд — Сундстрём — Бек;
Тичар — Латта — Ип.

ЦСКА:

Юханссон (Корепанов);
Блажиевский – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;
Пашнин – Науменков, Телегин – Андронов – Калинин;
Нестеров – Романов, Слепышев – Шалунов – Хансен;
Дальбек, Толчинский – Светлаков – Окулов.

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