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«Спартак» — «Трактор»: стали известны составы команд

«Спартак» — «Трактор»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Спартака» и «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Матч состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Гончаров – Привольнев, Карсумс – Ганзл – Даугавиньш;
Осипов – Кутейкин, Лещенко – Зубов – Хохлачёв;
Кулик – Калинин, Никонцев – Максвелл – Трунёв;
Сорокин – Шалагин, Талалуев – Шашков – Косов.

«Трактор»:

Судницин (Демченко);
Бэйлен – Шинин, Бергстрём – Щехура – Йонге;
Желдаков – Рясенский, Глинкин – Стоа – Кравцов;
Хлыстов – Никитин, Кокуев – Рыбаков – Лапенков;
Исаев – Карпухин, Пеньковский – Полыгалов – Губарев.

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