«Спартак» — «Трактор»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Спартака» и «Трактора» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов. Матч состоится сегодня, 19 сентября, и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Гончаров – Привольнев, Карсумс – Ганзл – Даугавиньш;
Осипов – Кутейкин, Лещенко – Зубов – Хохлачёв;
Кулик – Калинин, Никонцев – Максвелл – Трунёв;
Сорокин – Шалагин, Талалуев – Шашков – Косов.
«Трактор»:
Судницин (Демченко);
Бэйлен – Шинин, Бергстрём – Щехура – Йонге;
Желдаков – Рясенский, Глинкин – Стоа – Кравцов;
Хлыстов – Никитин, Кокуев – Рыбаков – Лапенков;
Исаев – Карпухин, Пеньковский – Полыгалов – Губарев.