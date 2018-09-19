Глинкин: даже не хочется искать оправданий, «Трактор» не вправе этого делать

Нападающий «Трактора» Антон Глинкин подвёл итоги матча со «Спартаком» (1:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«В первую очередь хочется извиниться перед болельщиками, перед Челябинском. Сейчас даже не хочется искать оправданий, мы не вправе этого делать. Все виноваты, всем стыдно. Сделаем всё возможное, чтобы исправиться к следующему матчу, постараемся выиграть. Трудно сказать, что происходит. Допускаем лёгкие ошибки, говорим об этом, но всё равно так получается. Пытаемся что-то сделать, получаем удаления. Много удаляемся. Сами виноваты.



Нет полного понимания тренерской идеи? Давайте не будем сейчас говорить, что правильно, а что нет, кто виноват. Нам надо забивать голы. За две игры забросили одну шайбу, пропустили 14. В первую очередь мы выходим на лёд, поэтому не вправе так говорить», — передаёт слова Глинкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Видите фото? Так «Трактор» сейчас играет в хоккей Проиграть два матча подряд с общим счётом 1:14 — скоро из Челябинска будут новости.