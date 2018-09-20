«Сибирь» — «Авангард»: команды забили три шайбы за 76 секунд

Во втором периоде матча новосибирской «Сибири» и «Авангарда» стороны забросили три шайбы за 76 секунд игрового времени. Сначала дважды забросила команда гостей: заброшенными шайбами отличились Крис Верстиг и Илья Михеев, на что подопечные Александра Андриевского ответили голом Никиты Михайлова.



В матче продолжается второй период, счёт 3:1 в пользу команды Боба Хартли. Напомним, в случае поражения клуб из Новосибирска продлит свою серию поражений до девяти матчей.

Посмотреть видео первой заброшенной шайбы «Сибири» также можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19