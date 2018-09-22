«Салават Юлаев» — «Барыс»: Хартикайнен впервые с прошлого сезона отметился голом

В первом периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и астанинского «Барыса» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды хозяев Теэму Хартикайнен. Для финского нападающего гол стал первым в нынешнем сезоне, за предыдущие восемь матчей хоккеист записал в актив пять результативных передач.



На данный момент продолжается перерыв перед вторым периодом, счёт 2:1 в пользу подопечных Николая Цулыгина.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19