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«Салават Юлаев» — «Барыс»: Хартикайнен впервые с прошлого сезона отметился голом

«Салават Юлаев» — «Барыс»: Хартикайнен впервые с прошлого сезона отметился голом
Хоккей / КХЛ

В первом периоде матча уфимского «Салавата Юлаева» и астанинского «Барыса» заброшенной шайбой сумел отметиться нападающий команды хозяев Теэму Хартикайнен. Для финского нападающего гол стал первым в нынешнем сезоне, за предыдущие восемь матчей хоккеист записал в актив пять результативных передач.

На данный момент продолжается перерыв перед вторым периодом, счёт 2:1 в пользу подопечных Николая Цулыгина.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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