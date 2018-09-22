«Авангард» одолел «Куньлунь» благодаря дублю Семёнова

«Авангард» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 4:2 в пользу омского клуба.



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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол «ястреба» Евгения Медведва гости ответили точным броском в исполнении Томаша Мертла. Во втором игровом отрезке Кирилл Семёнов вывел номинальных хозяев вперёд, а после перерыва Сергей Широков укрепил преимущество подопечных Боба Хартли. В концовке на гол Тэйлора Бека омичи ответили шайбой в исполнении Семёнова, оформившего дубль.



«Авангард» набрал 16 очков после девяти матчей, на счету китайской команды пять очков после восьми матчей.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

