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«Авангард» одолел «Куньлунь» благодаря дублю Семёнова

«Авангард» одолел «Куньлунь» благодаря дублю Семёнова
Хоккей / КХЛ

«Авангард» обыграл «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Балашихе и закончилась со счётом 4:2 в пользу омского клуба.

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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол «ястреба» Евгения Медведва гости ответили точным броском в исполнении Томаша Мертла. Во втором игровом отрезке Кирилл Семёнов вывел номинальных хозяев вперёд, а после перерыва Сергей Широков укрепил преимущество подопечных Боба Хартли. В концовке на гол Тэйлора Бека омичи ответили шайбой в исполнении Семёнова, оформившего дубль.

«Авангард» набрал 16 очков после девяти матчей, на счету китайской команды пять очков после восьми матчей.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 сентября 2018, суббота. 17:00 МСК
Авангард
Омская область
4 : 2
1:1, 1:0, 2:1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Медведев (Деарне, Покка) – 09:41 (5x5), 1:1 – Мертл (Тичар) – 11:46 (5x5), 2:1 – Семёнов (Пережогин, Манукян) – 38:43 (5x5), 3:1 – Широков (Франсон, Мартынов) – 43:23 (5x5), 3:2 – Бек (Лаюнен) – 58:01 (6x5), 4:2 – Семёнов (Тальбо) – 58:46 (en)
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