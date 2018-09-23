Блэшилл: если Свечников доволен четвёртым звеном, ему не нужно быть лучше многих

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл прокомментировал игру российского форварда команды Евгения Свечникова в выставочном матче с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ). Евгений стал автором победной шайбы в матче.

«В составе команды есть 12 мест для нападающих. Евгению нужно убедиться, что он готов играть ответственно, что хочет и может бороться за шайбу, что он добавит команде атакующего потенциала и не будет транжирить моменты. Сегодня он хорошо с этим справился. Считаю, Свечников сыграл отлично. У этого парня есть талант, он многое умеет. Если он доволен попаданием в четвёртое звено, то ему не нужно быть лучше многих. Хочешь быть в числе девяти лучших форвардов — меньше ошибайся и будь лучше других», — заявил Блэшилл.