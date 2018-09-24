Гомоляко: если Титов даст Соколову полномочия, он выстроит оборону «Трактора»

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко прокомментировал информацию о включении в тренерский штаб «Трактора» Андрея Соколова и Алексея Тертышного.

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«В прошлом году, если бы Ячменёв остался в тренерском штабе, ничего бы не изменилось. Так же бы выправили ситуацию, всё было бы хорошо. Не думаю, что каждый год будет так, как произошло в том году. Андрей Соколов сейчас – один из лучших тренеров по защитникам, Алексей Тертышный тоже талантливый тренер, у него хорошее будущее. Хороший тренерский штаб, но надо посмотреть, как «Трактор» будет выправлять ситуацию. Чтобы играть в атакующий хоккей, который прививает Герман Титов, надо иметь другой подбор игроков, больше хоккеистов хорошего уровня. Сейчас есть ребята, которые могли бы играть в более оборонительный хоккей.



Вообще не понял, почему убрали Соколова после прошлого сезона. Наверное, существуют какие-то подводные течения. Я не понял, зачем убирать специалиста, который в своё время работал и с Белоусовым, и с Хейккиля, и с Билялетдиновым, который сам прекрасно играл и многое знает о защите. Он вернулся, думаю, «Трактор» будет по-другому играть в обороне. Но всё должно идти от главного тренера.

Если Титов даст ему определённые полномочия, чтобы создать оборонительные редуты, то да. А если скажет работать только с защитниками, а нападающие будут играть так, как играли, то это неправильно. Нападающие должны больше помогать защитникам, а защитники – нападающим. Должен существовать тотальный хоккей, опять же, «Трактор» должен играть больше в оборонительный, а не атакующий хоккей», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.