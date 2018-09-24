«Трактор» — «Салават Юлаев»: Григорий Панин вернулся в состав гостей

Стали известны составы «Трактора» и «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Эта игра состоится сегодня, 24 сентября, и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник гостей Григорий Панин проведёт первый матч после травмы, полученной в игре с «Локомотивом».

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Трактор»:



Демченко (Судницин);

Бэйлен – Шинин, Бергстрём – Стоа – Йюнге;

Бородкин – Рясенский, Глинкин – Полыгалов – Кравцов;

Исаев – Никитин, Кокуёв – Рыбаков – Лапенков;

Петров, Шолохов, Пеньковский – Шаров – Губарев.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Кугрышев;

Семёнов — Сергеев, Фёдоров — Основин — Хартикайнен;

Коледов — Терещенко, Майоров — Хохряков — Бурдасов;

Шэн, Ляхов, Жарков — Кадейкин — Солодухин.