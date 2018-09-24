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«Трактор» — «Салават Юлаев»: Григорий Панин вернулся в состав гостей

«Трактор» — «Салават Юлаев»: Григорий Панин вернулся в состав гостей
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Трактора» и «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Эта игра состоится сегодня, 24 сентября, и начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник гостей Григорий Панин проведёт первый матч после травмы, полученной в игре с «Локомотивом».

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Трактор»:

Демченко (Судницин);
Бэйлен – Шинин, Бергстрём – Стоа – Йюнге;
Бородкин – Рясенский, Глинкин – Полыгалов – Кравцов;
Исаев – Никитин, Кокуёв – Рыбаков – Лапенков;
Петров, Шолохов, Пеньковский – Шаров – Губарев.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Кугрышев;
Семёнов — Сергеев, Фёдоров — Основин — Хартикайнен;
Коледов — Терещенко, Майоров — Хохряков — Бурдасов;
Шэн, Ляхов, Жарков — Кадейкин — Солодухин.

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