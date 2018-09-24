«Авангард» — «Амур»: Бобкова заменили на Мурыгина после двух пропущенных шайб

В первом периоде матча «Авангарда» и хабаровского «Амура» тренерский штаб хозяев решил произвести замену вратаря. На 15-й минуте после двух пропущенных шайб площадку покинул Игорь Бобков, место в воротах занял Алексей Мурыгин.
В матче продолжается перерыв перед вторым периодом, счёт 2:1 в пользу подопечных Николая Борщевского.
Посмотреть видео второй заброшенной шайбы хабаровской команды также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Авангард» играет в следующем составе:
Мурыгин (Бобков);
Медведев — Покка, Широков — Зернов — Михеев;
Емелин — Чудинов, Верстиг — Семёнов — Петров;
Мартынов — Франсон, Кошелев — Фисенко — Галимов;
Бондарев, Тальбо — Деарне — Манукян, Яремчук.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19