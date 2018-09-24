«Нефтехимик» дома уступил «Куньлуню», Лазушин отразил 40 бросков

Нижнекамский «Нефтехимик» на домашнем льду потерпел поражение в матче с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 0:2. Команда Андрея Назарова проиграла во второй встрече подряд, «Куньлунь» впервые победил в Нижнекамске.



Первый гол в матче забросил финский нападающий «драконов» Вели-Матти Савинайнен, чья шайба была засчитана после долгого видеопросмотра. В третьем периоде Брэндон Ип установил окончательный счёт — 2:0. Сухарь в актив записал российский вратарь «Куньлуня» Александр Лазушин, отразивший 40 бросков по своим воротам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19