Шуневич рассказал о конфликте между «Динамо» Мн и Федерацией хоккея Беларуси

Министр внутренних дел Беларуси, председатель наблюдательного совета хоккейного клуба «Динамо» Минск Игорь Шуневич рассказал о существующем конфликте между клубом и национальной федерацией.

«В хоккее, и в частности в «Динамо Минск», есть застарелые проблемы. Одна из них, которая лежит в основе всех этих негативных процессов, — небольшая возможность отбора талантливых подросших состоявшихся белорусских игроков. Увы. Приблизительно так же я бы охарактеризовал ситуацию с тренерским составом. Да, есть много тренеров, но хоккей тоже не стоит на месте, он шагнул далеко вперёд. Посмотрите, как играют сегодня развитые хоккейные страны. Это совсем другая школа, другие скорости, другая распасовка, другие комбинации. У нас есть хоккей в стране. Но некоторые моменты нужно дошлифовывать. И об этом я докладывал президенту. Даже в части объединения полномочий клуба «Динамо-Минск» и Федерации хоккея Беларуси.

Подробнее я вам сейчас не буду объяснять, поскольку у нас идёт работа над этими предложениями. Анонсировать конкретику я не могу по различного рода причинам. Но могу сказать так, что мы обязаны устранить априори существующий конфликт интересов между хоккейным клубом и федерацией. Вроде бы одна и та же задача — показывать хороший хоккей. Но если действовать прагматично, клуб должен показывать результат в лиге, и второстепенно — рассматривать вопросы комплектования сборной. У федерации наоборот: второстепенно — лига, и в первую очередь — национальная сборная. Этот конфликт интересов существует независимо от персоналий, которые находятся во главе этих двух организаций.

Мы с председателем федерации хоккея считаем, что должны устранить этот конфликт, даже переступив через клубное эго, скажем так. В ближайшее время будут выработаны конкретные предложения, мы сможем собраться вместе с Геннадием Геннадьевичем Савиловым и обозначить те договорённости и решения, которые сформируем и предложим главе государства», — цитирует Шуневича SPORT.TUT.BY.