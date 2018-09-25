Скотт — о незасчитанном голе: это было удивительно, но решения принимают судьи

Нападающий ЦСКА Грег Скотт прокомментировал победу своей команды над «Сочи» по буллитам со счётом 2:1.



«Думаю, что сегодня мы сыграли правильно. ЦСКА контролировал игру. Сегодня мы были хороши при розыгрыше лишнего. Мой незасчитанный гол во втором периоде? Иногда такое случается. Конечно, мне бы хотелось, чтобы мою шайбу засчитали, но что есть, то есть. Это было для меня удивительно, но это хоккей и решения должны принимать судьи.



Сорокин сегодня сыграл великолепно, спасибо ему! Мы взяли шесть тяжёлых очков в нашей поездке на Дальний Восток. Первая домашняя игра после такого выезда всегда трудна. Мы взяли два очка, и это самое главное. «Автомобилист» выиграл 10 матчей подряд? Я сосредоточен на нашей команде, но у них хороший коллектив», — сказал Скотт.

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