Шайба Летунова не спасла «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Калгари»

За океаном состоялся ряд предсезонных матчей НХЛ.

«Калгари Флэймз» принимал на домашней площадке «Сан-Хосе Шаркс» и одержал победу — 7:5 (1:4, 4:1, 2:0). Дублем в составе победителей отметился форвард Джонни Годро. Российский нападающий «Шаркс» Максим Летунов записал на свой счёт заброшенную шайбу.

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерз» разгромил «Ванкувер Кэнакс» — 6:0. В составе победителей хет-триком отметился Тай Рэтти. Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид три раза ассистировал партнёрам. Форвард «Кэнакс» Николай Голдобин не отметился результативными действиями.

«Детройт Ред Уингз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс» – 8:6. Российский нападающий «Детройта» Евгений Свечников провёл на льду 12 минут 36 секунд и окончил матч с показателем полезности «-3». Форвард «Чикаго» Артём Анисимов не отметился результативными действиями при показателе «-2».