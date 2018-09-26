Дуайер: провели много времени в меньшинстве с «Салаватом», это невыносимо

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги домашнего матча с «Салаватом Юлаевым» (1:3).



«Хороший первый период в нашем исполнении. Имели несколько шансов, в том числе в большинстве при формате «5 на 3», но не смогли их реализовать. «Салават» — сильная команда, которая в равных составах не предоставила нам много шансов.



В Москве и сегодня «Динамо» три раза пропустило в меньшинстве? Мы провели слишком много времени, убивая штрафное время. Против такой команды, как «Салават», это невыносимо. Вы видели, как играли Умарк, Ларсен. К тому же у нас был большой штраф, в течение которого мы пропустили две шайбы.



Не было ли мысли обратиться к игрокам из фарм-клуба? В ближайшие дни мы собираемся обсудить с «Юностью» возможные вызовы. Не исключаю, что в ближайшее время в составе «Динамо» появятся игроки «Юности», — цитирует тренера «Прессбол».

Цулыгин: «Салават» выстоял в меньшинстве и реализовал свои шансы в большинстве