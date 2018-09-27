«Даллас» обыграл «Колорадо», Гурьянов и Каменев набрали по очку

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Даллас Старз» на выезде одержал волевую победу над «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:1. Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов и его коллега по амплуа и соотечественник из «Колорадо» Владислав Каменев отдали по одной результативной передаче. Также в активе Гурьянова четыре броска в створ ворот.

Форвард «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут 27 секунд. Нападающий «лавин» Игорь Швырёв отыграл 9 минут 56 секунд и заработал показатель полезности «-1». Защитники Никита Задоров и Сергей Бойков провели на льду 23 и 14 минут соответственно, также на счету Никиты четыре хита. Вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Колорадо» — «Даллас» — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).