«Чикаго» подписал контракт с Дэвидсоном, сменившим три клуба в прошлом сезоне

Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» подписал контракт с защитником Брэндоном Дэвидсоном, информирует официальный сайт клуба. Соглашение с 27-летним свободным агентом подписано сроком на один сезон, сумма контракта — $ 650 тыс.



Регулярный чемпионат сезона-2017/18 Дэвидсон начинал в «Монреаль Канадиенс», откуда его вскоре обменяли в «Эдмонтон Ойлерз». 24 февраля хоккеист стал участником ещё одной сделки, и доигрывал сезон в «Нью-Йорк Айлендерс». Всего в регулярном чемпионате защитник принял участие в 51 матче. сумев записать в свой актив 7 (4+3) баллов при показателе полезности "-13" и 23 минутах штрафного времени.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

