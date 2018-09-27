Квартальнов: «Локомотив» доволен только результатом, энергии не хватало

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Трактором» (2:1).



«Довольны, наверное, только результатом. Много таких игр бывает в сезоне. По содержанию игра была не такой, какой мы хотели, не было той энергии у нас сегодня. Хотелось бы, чтобы она была поживее. Сыграли по счёту, молодой вратарь нас выручил в конце. Победили, довольны результатом.



Повторюсь, результатом доволен, но команда у нас молодая, ребята должны учиться. Тяжёлые матчи, соперник играет «от ножа». Опять же, нам нужно было играть где-то чуть попроще, где-то через не могу. Такой календарь, такая команда, мы это всё понимаем. Будем терпеть и дальше работать», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

«Трактор» потерпел очередное поражение, уступив «Локомотиву»