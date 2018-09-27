Окулов: дерби со «Спартаком» — один из основных матчей, у них сильная команда

Нападающий ЦСКА Константин Окулов подвёл итоги московского дерби со «Спартаком» (2:1).



«Хорошая игра была, спартаковские и «армейские» болельщики здорово поддерживали обе команды. Рад, что мы выиграли. Провели тяжёлый матч. Когда играешь со «Спартаком», то всегда особенная атмосфера. Я второй год в Москве, знаю, что такое дерби. Один из основных матчей. Приятно играть с такими соперниками.



Мы разбирали игру «Спартака», знали определённые моменты, в которых силён соперник. Ничего сверхъестественного с их стороны не было, но команда у них очень сильная. Мы сыграли хорошо в обороне. Обидно, что Сорокин пропустил одну шайбу, но дай бог, как говорится, чтобы сегодня пропустил, а завтра сыграл на ноль. У него всё будет хорошо», — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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