Нападающий ЦСКА Константин Окулов подвёл итоги московского дерби со «Спартаком» (2:1).
«Хорошая игра была, спартаковские и «армейские» болельщики здорово поддерживали обе команды. Рад, что мы выиграли. Провели тяжёлый матч. Когда играешь со «Спартаком», то всегда особенная атмосфера. Я второй год в Москве, знаю, что такое дерби. Один из основных матчей. Приятно играть с такими соперниками.
Мы разбирали игру «Спартака», знали определённые моменты, в которых силён соперник. Ничего сверхъестественного с их стороны не было, но команда у них очень сильная. Мы сыграли хорошо в обороне. Обидно, что Сорокин пропустил одну шайбу, но дай бог, как говорится, чтобы сегодня пропустил, а завтра сыграл на ноль. У него всё будет хорошо», — сказал Окулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Окулов: дерби со «Спартаком» — один из основных матчей, у них сильная команда