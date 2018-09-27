Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри сообщил, что хотел бы выиграть «Везина Трофи» — приз, вручаемый лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ.
«Приз Везины? Я не получал индивидуальных призов. Хочу ли я получить его? Да.
Считаю, что можем занести прошлый сезон в актив, он получился хорошим и интересным. Но в памяти все равно остаётся последнее. Я вспоминаю сезон и думаю о концовке. Мы были близки к победе, но упустили отличный шанс.
Я лучше всего играю, когда расслаблен и спокоен. Приятно, когда знаешь, где проведёшь следующие несколько лет, что это твоя команда и ты сделаешь всё, чтобы все в ней чувствовали себя хорошо», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.
Флёри: хочу выиграть «Везина Трофи», у меня нет индивидуальных призов