Кудашов: «Авангард» готов дать серьёзный бой, СКА воспринимает игру как вызов

Тренер СКА Алексей Кудашов поделился ожиданиями от центрального матча игрового дня КХЛ с «Авангардом». Игра состоится сегодня, 28 сентября, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

«На самом деле, в каждой игре есть масса элементов, над которыми надо работать. Разбираем ошибки, делаем выводы. На количестве побед никто не зацикливается: игроки все взрослые, опытные и не раз это проходили. Они знают, как готовиться к серьезным играм.

Выделяется ли «Авангард» на фоне других соперников? Естественно. Организованная, жёсткая, системная команда. Не случайно она идет среди лидеров. У «Авангарда» хороший подбор исполнителей, он готов дать серьёзный бой. Мы воспринимаем этот матч как вызов. У них было больше времени на отдых? У нас тоже не такой и плотный график, всего вторая игра серии. Не нужно здесь искать каких-то параллелей, мы в одинаковых условиях.

Сухая серия? Никто на это не смотрит. Это больше для болельщиков и журналистов. Наша задача – выиграть следующую игру: подойти к ней во всеоружии и сыграть на победу. Будет пара изменений по сравнению с предыдущим матчем. Но они будут всегда – где-то больше, где-то меньше. Всё зависит от травм, усталости, спортивной составляющей. Много нюансов, которые мы учитываем», — цитирует Кудашова официальный сайт СКА.