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«Ак Барс» — «Амур»: Шарыченков займёт место в воротах хозяев

«Ак Барс» — «Амур»: Шарыченков займёт место в воротах хозяев
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Ак Барса» и «Амура» на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом клубы сообщили в своих «твиттерах». Матч состоится сегодня, 28 сентября, начало – в 19:00 мск.

У казанцев отсутствуют защитник Андрей Марков и форвард Данис Зарипов, в состав вернулся нападающий Александр Бурмистров.

«Ак Барс»:

Шарыченков (Подъяпольский);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Яруллин — Юдин, Глухов — Ткачёв — Галиев;
Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Лямкин, Клинкхаммер — Бурмистров — Кара.

«Амур»:

Аликин (Кашик);
Коларж — Кузьмин, Филиппи — Потехин — Зогорна;
Атюшов — Турбин, Горшков — Вяч. Ушенин — Вл. Ушенин;
Журавлёв — Корягин, Дедунов — Железков — Руденков;
Гиздатуллин, Попугаев — Кузнецов — Пьянов.

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