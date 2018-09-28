«Ак Барс» — «Амур»: Шарыченков займёт место в воротах хозяев

Стали известны составы «Ак Барса» и «Амура» на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом клубы сообщили в своих «твиттерах». Матч состоится сегодня, 28 сентября, начало – в 19:00 мск.
У казанцев отсутствуют защитник Андрей Марков и форвард Данис Зарипов, в состав вернулся нападающий Александр Бурмистров.
«Ак Барс»:
Шарыченков (Подъяпольский);
Педан — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Яруллин — Юдин, Глухов — Ткачёв — Галиев;
Батыршин — Абросимов, Лукоянов — Михеев — Потапов;
Лямкин, Клинкхаммер — Бурмистров — Кара.
«Амур»:
Аликин (Кашик);
Коларж — Кузьмин, Филиппи — Потехин — Зогорна;
Атюшов — Турбин, Горшков — Вяч. Ушенин — Вл. Ушенин;
Журавлёв — Корягин, Дедунов — Железков — Руденков;
Гиздатуллин, Попугаев — Кузнецов — Пьянов.