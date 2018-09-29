«Трактор» — «Северсталь»: Демченко не вошёл в заявку челябинцев

Стали известны составы на матч челябинского «Трактора» и череповецкой «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 15:00 мск.
«Трактор»:
Судницин (Сухачёв);
Бэйлен — Шинин, Бергстрём — Щехура — Йюнге;
Рясенский — Бородкин, Ерофеев — Стоу — Кравцов;
Желдаков — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;
Хлыстов — Никитин, Глинкин — Полыгалов — Шолохов.
«Северсталь»:
Фурх (Артамкин);
Кулда — Лекомцев, Эштон — Бойчак — Бумагин;
Васильев — Корнеев, Рыбин — Трубачёв — Странски;
Калашников — Верёвкин, Вовченко — Кодола — Гераськин;
Сычушкин, Яшин, Монахов — Карлин — Казаковцев.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
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