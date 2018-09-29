«Трактор» — «Северсталь»: Демченко не вошёл в заявку челябинцев

Стали известны составы на матч челябинского «Трактора» и череповецкой «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Игра состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 15:00 мск.



«Трактор»:



Судницин (Сухачёв);

Бэйлен — Шинин, Бергстрём — Щехура — Йюнге;

Рясенский — Бородкин, Ерофеев — Стоу — Кравцов;

Желдаков — Исаев, Кокуёв — Рыбаков — Пеньковский;

Хлыстов — Никитин, Глинкин — Полыгалов — Шолохов.



«Северсталь»:



Фурх (Артамкин);

Кулда — Лекомцев, Эштон — Бойчак — Бумагин;

Васильев — Корнеев, Рыбин — Трубачёв — Странски;

Калашников — Верёвкин, Вовченко — Кодола — Гераськин;

Сычушкин, Яшин, Монахов — Карлин — Казаковцев.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19