Кейн: чемпионское окно для «Чикаго» ещё открыто

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн оценил перспективы команды в наступающем сезоне.



«Чемпионское окно для нас ещё открыто. Знаю, смотря на «Чикаго», вы думаете, что мы стареем, однако большинство ребят в себе уверены. Наши организмы чувствуют себя хорошо, а некоторые и вовсе давно так здорово себя не чувствовали. Уверен, мы ещё на многое способны.



У «Чикаго» всегда был сложный дивизион, но сейчас команды становятся ещё лучше, и это просто кошмар. Впрочем, есть и плюсы — практически каждый матч, как в плей-офф. Если тебе удаётся хорошо играть в своём дивизионе, ты повышаешь шансы на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли и возможный дальнейший успех. Соперничество с такими командами закаляет. Для нас это будет хорошим тестом в новом году», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19